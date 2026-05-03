AIや業務支援ツールで仕事は効率化しているはずなのに、なぜか前より忙しい――。そんな“多忙感”に追い詰められる会社員が増えている。会議、報告、通知、チャット、リマインドに絶えず脳を揺さぶられ、気づけば仕事をしているのに何も終わっていない感覚に陥る。管理職として現場と部下対応に挟まれ、ついに心療内科に通い始めた男性の証言とともに、令和の現代人を蝕む「忙しさの正体」を探った。◆“働きやすい”環境整備が進