AIへ指示する際に「あなたはこの分野の専門家です」と伝えることで性能が向上する、というウワサがまことしやかにささやかれています。このウワサを検証した研究がプレプリントサーバーのarXivに掲載されました。[2603.18507] Expert Personas Improve LLM Alignment but Damage Accuracy: Bootstrapping Intent-Based Persona Routing with PRISMhttps://arxiv.org/abs/2603.18507Telling an AI model that it's an expert makes