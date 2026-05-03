大阪地方検察庁の女性検事Aさんが4月30日、大阪地検に辞表を提出した。記者会見で「復職する道を整えてもらえず、被害もなかったかのように扱われた」と検察側の対応を批判した。 Aさんは2024年2月、当時の大阪地検トップの検事正だった北川健太郎被告から2018年9月に性被害を受けたと訴えた。北川被告は逮捕され準強制性交罪の疑いで起訴された。 2024年10月、北川被告は初公判で起訴内容を認めたが、2カ月後に無罪主張に転じ