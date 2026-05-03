8回に同点適時打を放った並木はガッツポーズを見せた(C)産経新聞社ヤクルトは5月2日、DeNA戦（神宮）に6−5で勝利して2連勝。5−5の同点で迎えた9回一死一、三塁の場面で武岡龍世が右越え適時打を放ち、今季3度目のサヨナラ勝利となった。【動画】池山監督も大喜び！ヤクルトがサヨナラ勝利を収めたDeNA戦をチェックチャンスが広がる度にヤクルトベンチのムードは高まる。4−2から6回に逆転を許しても、諦めることはない。8回