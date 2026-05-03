「阪神７−５巨人」（２日、甲子園球場）懸命な追い上げも、あと一歩届かない。巨人・阿部慎之助監督は今後につながる光に前を向きつつ、反省を忘れなかった。「左ピッチャーをなかなか打ち崩せていないので、何とか対策を練って次は臨みたい」。大竹の前に沈黙した打線。突破口を見つける敗戦としたい。六回まで１安打に抑え込まれ、最遅６８キロのスローボールも駆使されて翻弄（ほんろう）された。指揮官は「野球って不思