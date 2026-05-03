芝クッション値7.1＝やや軟らかめ※土曜午前7時含水率＝芝G前16.7％、4角18.9％ダートG前16.0％、4角18.1％※土曜午前5時30分。芝はおおむね良好。水分を含んで時計がかかっていた。内外の差はなく展開によっては外差しも利く。ダートも湿っていて先行馬有利。