◇世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ井上尚弥（大橋）3―0判定中谷潤人（M・T）（2026年5月2日東京ドーム）WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が、自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。挑戦者の中谷潤人が統一王者・井上尚弥を苦しめた理由を解説した。具志堅氏は「いい試合だった。最高の試合でしたね」と両者の戦いぶりを称えた。自身の独自採点は2ポイント