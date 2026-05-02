◇世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ 井上尚弥（大橋）3―0判定 中谷潤人（M・T）（2026年5月2日 東京ドーム）

WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が、自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。挑戦者の中谷潤人が統一王者・井上尚弥を苦しめた理由を解説した。

具志堅氏は「いい試合だった。最高の試合でしたね」と両者の戦いぶりを称えた。

自身の独自採点は2ポイント差で井上勝利だが、僅差になった理由に中谷の取った“構え”を指摘した。

「中谷さんの構えがいい。半身に構えているから相手から遠く見える」と説明した。

そして、前足の位置だという。

「サウスポーで右の前足をずっと（井上の）外に置いてあった。だから井上チャンピオンは右ストレートが打ちにくかったはず」と中谷の技術を解説した。

さらに「気持ちで負けてなかった。パンチを怖がってなかった。11、12ラウンドがうまくいけばドローでもよかった」と、振り返った。

左目上をカットした出血が勝敗に影響した。「俺も経験あるけど目が見えないと大変だよ」と気遣った。

勝った井上はもちろんだが、敗れた中谷も評価を上げた。

具志堅氏は「中谷さんはまたチャンピオンになるんじゃない」と復活を確信していた。