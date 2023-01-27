【ROBOT魂 ＜SIDE LABOR＞ イングラム・プラス（AV-98Plus）1号機】 2026年8月発売予定 価格：11,000円 この5月より劇場公開がスタートする「機動警察パトレイバー EZY（イズィー）」より、その主役メカとなる「AV-98Plus イングラム」が「ROBOT魂」でアクションフィギュア化される。 「ROBOT魂 ＜SIDE LABOR＞ イングラム・プラス（AV-98Plus）1号機」。8月発