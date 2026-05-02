井上尚弥―中谷潤人ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。世界が注目する“世紀の一戦”で両者が試合中に見せた“顔”にボクシングファンの戦慄が走った。両者が至高の技術戦を繰り広げるビッグマッチ。井上のパンチを中谷がかわす。すると、2人は不意に笑みを浮かべた。両者無敗。東京ドーム決戦に