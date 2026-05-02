中国は5月1日から、国連安全保障理事会の輪番議長を務めています。中国の傅聡国連常駐大使はこの日に行われた記者会見で、安保理は今月、3つの重点課題に集中すると説明しました。第1は、国連憲章の権威と国連の役割を再興すること、第2は中東問題の政治的解決を促すこと、第3はアフリカ諸国の安定した発展を支援することです。また、傅大使はホルムズ海峡に関する質問に対して「現在、最も喫緊の課題は停戦の維持を確保し、米国と