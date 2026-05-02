5月2日、「大樹生命 Wリーグ 2025-26 レギュラーシーズン」のアウォード受賞者が発表され、全チームのヘッドコーチとメディアの投票により選ばれた各賞の受賞者が決定した。 プレミアのレギュラーシーズンMVPは、オコンクウォ・スーザン・アマカ（トヨタ自動車アンテロープス）が初受賞を果たし、ルーキー オブ ザ イヤーとのダブル受賞と