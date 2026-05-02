まだまだ眠いティーカッププードルの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で145万1000回再生を突破し、「人間の子どもにしか見えないw」「可愛い可愛い可愛い」「仕草がたまらないです」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：お布団をかけて寝ている犬→めくってみたら…人間の子どもにしか見えない『尊すぎる光景』】 布団が大好きなわんこ Instagramアカウント