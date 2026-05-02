まだまだ眠いティーカッププードルの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で145万1000回再生を突破し、「人間の子どもにしか見えないw」「可愛い可愛い可愛い」「仕草がたまらないです」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お布団をかけて寝ている犬→めくってみたら…人間の子どもにしか見えない『尊すぎる光景』】

布団が大好きなわんこ

Instagramアカウント「chapokun0801」の投稿主さんは、ティーカッププードルの『ちゃぽ』くんの日常を紹介しています。ちゃぽくんは相当な布団好きとのことで、昼寝の時間でもしっかりと潜り込み、枕まで使い、まるで人間のようなスタイルでくつろいでいるといいます。

その姿はどこか幼い子どもを思わせ、「安心できる場所はここ…」と言わんばかりの無防備さ。小さな体を布団に預け、ぬくもりの中で眠るちゃぽくんの様子は、見ているだけで心がゆるむほどの愛らしさです。しかし、その平和な時間は長くは続きませんでした。

めくられたときの反応にクスッ

あまりにスヤスヤ眠るちゃぽくんに、投稿主さんはイタズラをしてみたくなったようです。ちゃぽくんの布団を、そっとめくってみたのです。すると、ちゃぽくんは前足で目を覆い、「まぶしい！」とでも言いたげな反応を見せたといいます。

さらにめくろうとすると、今度はじろっとした鋭い視線でささやかな抵抗。まるで起こされた子どもが不機嫌になるような仕草に、思わず笑ってしまいます。

それでも、再び布団をかぶせてもらうと、何事もなかったかのように安心して眠りへ逆戻り。その一連の流れはあまりにも人間らしく、ちゃぽくんの無邪気さと可愛らしさが伝わってくるのでした♡

この投稿には「その睨みならずっと睨まれたい」「安心しきってるんだね」「抱きしめたくなります」などの温かなコメントが寄せられています。

ちゃぽくんの寝相にも注目

さらに注目したいのが、ちゃぽくんの「仰向け寝」のスタイル。お腹を無防備にさらし、前足で布団を抑える姿は完全にリラックスモードです。しかもその表情は、どこかにっこり笑っているかのよう…。

「幸せだなあ」とでも言っていそうな雰囲気で寝るのは、ちゃぽくんの定番のスタイルだそう。警戒心ゼロの寝姿はまるで安心しきった子どものようで、見ているこちらまでほっとした気持ちにさせてくれます。天使みたいな穏やかな寝姿が、ちゃぽくんの大きな魅力なのかもしれませんね。

ちゃぽくんの可愛らしい姿は、Instagramアカウント「chapokun0801」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Instagramアカウント「chapokun0801」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。