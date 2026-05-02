◇セ・リーグ阪神7―5巨人（2026年5月2日甲子園）阪神が、今季最多タイの16安打で7得点して、巨人戦の連敗を3で止めた。佐藤輝のバットが止まらない。初回に左翼線の二塁打で先制すると、5回先頭でも中前打。7回先頭でも右中間二塁打を放ち、自身初の3試合連続の猛打賞を記録すると、圧巻だったのが8回だ。代わったばかりの3番手ルシアーノから右翼席にリーグ単独トップとなる8号ソロ。カウント2―1からの152キロ真っす