◇プロ野球 パ・リーグ 西武 5-4 ロッテ(2日、ZOZOマリン)西武はロッテに連勝し、2戦目でカード勝ち越しを決めました。前日は20安打10得点と爆発した打線が、この日も力を発揮。ロッテ先発・田中晴也投手から2回に満塁のチャンスを作ると、源田壮亮選手の押し出し四球&滝澤夏央選手のショートゴロで計2点を先制しました。さらに4回にはカナリオ選手が来日第1号となる2ラン、6回には石井一成選手が移籍後第1号のソロHRを放ち、