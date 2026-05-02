◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が“大谷級”の特大アーチを描いた。８回先頭で右腕・ルシアーノの甘く入った直球を振り抜くと、打った瞬間にそれとわかる右翼席への一発。打球速度はメジャーでも大谷やジャッジクラスの驚異の１８７キロという８号ソロで本塁打争いも単独トップに浮上した。この日４安打で打率４割５厘と誰も止められない。