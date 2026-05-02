明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第14節が2日に行われ、ガンバ大阪とヴィッセル神戸が対戦した。3位G大阪と首位神戸の直接対決。神戸が2試合消化が少ないとはいえ、G大阪はホームで勝って暫定勝ち点差を「1」に縮めたい。試合の均衡が破れたのは22分、G大阪が先制した。左サイドから初瀬亮がピンポイントクロスを供給。相手DFの背後からゴール前に飛び込んだ南野遥海が、ドンピシャのヘディングシュートを叩き込ん