友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部はマウントをとってくる彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は2年近く付きあっている年上の彼氏がいます。年上でしっかりしたところに惹かれて付きあいましたが、実は全然しっかりしておらず、その上主人公にマウントをとる一面が。就活の相談に乗