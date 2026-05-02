東京裁判の様子。（資料写真）【新華社上海5月2日】今年は極東国際軍事裁判（東京裁判）開廷から80年に当たる。歴史の真実を確定させたこの裁判は、今日においても日本の軍国主義復活を抑止する重要な法的歯止めとなっている。日本では現在、「新型軍国主義」というべき動きが急速に強まっている。専門家は、日本で相次ぐ「再軍事化」の動きについて、右翼勢力による平和憲法への攻撃が探りの段階から正面突破へと移行しつつある