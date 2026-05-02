ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』 古馬最高の栄誉を懸けた ステイヤー日本一決定戦『第172回天皇賞・春（GI）』をガチ予想！ ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！ ＜出演者＞キャプテン渡辺冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）三