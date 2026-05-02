【天皇賞・春】古馬最高の栄誉を懸けた ステイヤー日本一決定戦をガチ予想！『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』

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古馬最高の栄誉を懸けた ステイヤー日本一決定戦『第172回天皇賞・春（GI）』をガチ予想！

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＜出演者＞

キャプテン渡辺

冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）

三嶋まりえ（東京スポーツ）

第172回天皇賞・春（GI）枠順

2026年5月3日（日）3回京都4日 発走時刻：15時40分

枠順 馬名（性齢 騎手名）

1-1 ヴェルミセル（牝6 鮫島克駿）

2-2 サンライズソレイユ（牡5 池添謙一）

2-3 アドマイヤテラ（牡5 武豊）

3-4 アクアヴァーナル（牝5 松山弘平）

3-5 ケイアイサンデラ（セ6 藤懸貴志）

4-6 エヒト（牡9 川田将雅）

4-7 クロワデュノール（牡4 北村友一）

5-8 シンエンペラー（牡5 岩田望来）

5-9 プレシャスデイ（牡4 吉村誠之助）

6-10 マイネルカンパーナ（牡6 津村明秀）

6-11 タガノデュード（牡5 古川吉洋）

7-12 ヘデントール（牡5 C.ルメール）

7-13 ミステリーウェイ（セ8 松本大輝）

8-14 ホーエリート（牝5 戸崎圭太）

8-15 ヴェルテンベルク（牡6 松若風馬）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。