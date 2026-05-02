【天皇賞・春】古馬最高の栄誉を懸けた ステイヤー日本一決定戦をガチ予想！『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』
古馬最高の栄誉を懸けた ステイヤー日本一決定戦『第172回天皇賞・春（GI）』をガチ予想！
ここでしか聞けない予想のうんちくや裏話、ヒント満載の有力情報をお届け。視聴者のみなさんからの質問にもお答えします！
＜出演者＞
キャプテン渡辺
冨田有紀（テレビ東京アナウンサー）
三嶋まりえ（東京スポーツ）
第172回天皇賞・春（GI）枠順
2026年5月3日（日）3回京都4日 発走時刻：15時40分
枠順 馬名（性齢 騎手名）
1-1 ヴェルミセル（牝6 鮫島克駿）
2-2 サンライズソレイユ（牡5 池添謙一）
2-3 アドマイヤテラ（牡5 武豊）
3-4 アクアヴァーナル（牝5 松山弘平）
3-5 ケイアイサンデラ（セ6 藤懸貴志）
4-6 エヒト（牡9 川田将雅）
4-7 クロワデュノール（牡4 北村友一）
5-8 シンエンペラー（牡5 岩田望来）
5-9 プレシャスデイ（牡4 吉村誠之助）
6-10 マイネルカンパーナ（牡6 津村明秀）
6-11 タガノデュード（牡5 古川吉洋）
7-12 ヘデントール（牡5 C.ルメール）
7-13 ミステリーウェイ（セ8 松本大輝）
8-14 ホーエリート（牝5 戸崎圭太）
8-15 ヴェルテンベルク（牡6 松若風馬）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。