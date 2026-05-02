開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考 26/04/30 26/06/15 シンポ 1,700円上場廃止予定 26/05/01 26/06/02 豊田通商 5,620円 - 26/04/28 26/06/01 きんでん 6,677円 - 26/04/30 26/06/01 デンソー 1,696円 -