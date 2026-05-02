　開始日　　 終了日　 コード　　　　　　　 銘柄名　　　　　　　 買付価格　　 備考
26/04/30　 26/06/15　<5903> シンポ　　　　　　　　　　　　　　 1,700円　上場廃止予定
26/05/01　 26/06/02　<8015> 豊田通商　　　　　　　　　　　　　 5,620円　　　 -
26/04/28　 26/06/01　<1944> きんでん　　　　　　　　　　　　　 6,677円　　　 -
26/04/30　 26/06/01　<6902> デンソー　　　　　　　　　　　　　 1,696円　　　 -
26/04/30　 26/06/01　<7259> アイシン　　　　　　　　　　　　　 1,986円　　　 -
26/04/27　 26/05/28　<184A> 学びエイド　　　　　　　　　　　　　 338円　　　 -
26/04/07　 26/05/22　<3271> ＴＨＥグローバル社　　　　　　　　 1,280円　上場廃止予定
26/04/07　 26/05/22　<7501> ティムコ　　　　　　　　　　　　　 1,900円　　　 -
26/01/07　 26/05/18　<2972> サンケイリアルエステート投資法人 125,000円　上場廃止予定
26/04/01　 26/05/18　<3294> イーグランド　　　　　　　　　　　 4,858円　上場廃止予定
26/03/25　 26/05/11　<6197> ソラスト　　　　　　　　　　　　　 1,119円　上場廃止予定

※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。

株探ニュース