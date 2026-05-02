大阪府和泉市の集合住宅で母親と娘が殺害された事件で、逮捕された男と娘の間に金銭トラブルがあったことが分かった。堺市の無職、杉平輝幸容疑者（51）は4月、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、村上裕加さん（41）を刃物のようなもので刺すなどして殺害した疑いがもたれている。杉平容疑者は容疑を認めていて、逮捕前、母親の和子さん（76）の殺害もほのめかしていたということだ。杉平容疑者は裕加さんの元交際相手とみられてい