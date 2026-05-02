【モデルプレス＝2026/05/02】フリーアナウンサーの森香澄が4月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。ホルターネックのワンピース姿を公開し、話題となっている。【写真】30歳フリーアナ「ラインが綺麗すぎ」と話題の肩出しセクシー衣装◆森香澄、ホルターネック姿で出演報告森は「あざとくて何が悪いの？是非ご覧ください」とコメントし、テレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜よる深夜0時45分