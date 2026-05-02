SixTONESがこれまでのクリエイティブを保管／管理する物流倉庫『SixTONES STock』の見学会を6月から東京、10月から大阪にて開催する。 （関連：原因は自分にある。、BUDDiiS、SixTONES、Aぇ! group……春のライブシーンを彩るボーイズグループ勢） 倉庫内には、歴代リリース作品やアーティスト写真、MV、ライブ衣装、オリジナルグッズ、YouTubeコンテンツなど、結成から現在に至るまでのSixTO