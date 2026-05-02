タレントで歌手の上地雄輔が“懐かしい”２ショットを公開し、注目されている。２日までにインスタグラムで「１２年ぶりくらいか、あんな一緒に番組やってたのになあの頃のおれ、今よりメチャクチャだっただろなぁと思いながらヘアメイクされています」と書き始め、タレントの柳原可奈子との２ショットをアップ。「でも可奈子は環境が変わっても全然変わらず元気で明るくてにこやか嬉しかったなぁ会えてなくてもずっと