1日放送のABEMA『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、元メジャーリーガー・井川慶による授業「レッテルを貼られまくった人生」後半戦を届けた。阪神時代に“変人”のレッテルを貼られながらもメジャーリーグへ挑戦し、約30億円の大型契約を結んだ井川先生。しかし、その裏では想像を超える“しくじり”が起きていたことが明かされた。【番組カット】「変な噂」について聞かれ笑顔の井川慶約30億円の移籍金という大きな期