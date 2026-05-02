GW（ゴールデンウイーク）前後は、帰省の手土産や旅行用品をオンラインで注文する人は多いのではないでしょうか。宅配便の不在通知や配送確認のメッセージが普段以上に届くこの時期は、忙しいスケジュールの中で大量の通知を処理するため、一つ一つを慎重に確認する余裕がなくなり、詐欺メッセージにも反応しやすくなります。【豆知識】「えっ…知らないとヤバっ」これがAI使った「巧妙な詐欺」から資産守る4つの方法です！