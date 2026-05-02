敵地ツインズ戦米大リーグ、ブルージェイズの岡本和真内野手が1日（日本時間2日）、敵地ツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。5回に2打席連続となる7号2ランを放った。1試合2HRはメジャー移籍後初。地元カナダの実況席も大興奮だった。敵地が騒然となった。まずは2-2で迎えた4回の第2打席、ウッズリチャードソンの5球目を捉え、左翼席へ運んだ。4月25日（同26日）のガーディアンズ戦以来、6試合ぶりの一発で勢いに乗ると、5回