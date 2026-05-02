ウォルト・ディズニー・ジャパンから、実写映画『モアナと伝説の海』が、2026年7月31日に全国劇場公開されます。世界中で共感と感動を巻き起こしたディズニー・アニメーションの名作が、10年の時を超えて奇跡の超実写映画化。圧倒的な映像美と珠玉の音楽で、実写を超えた映像体験へと進化します。 ディズニー映画『モアナと伝説の海』 公開日：2026年7月31日(金)監督：トーマス・ケイル製作：リン＝マニュエル・ミ