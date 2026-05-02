元日本ハム、巨人、中日の中田翔氏（37）が2日までに自身のインスタグラムを更新。「自主トレメンバー」との食事会ショットを披露した。「皆んな頑張ろうな！！もう、帰って寝まーす！！」とつづると、居酒屋での自身とかつて共に自主トレを行っていたソフトバンクの秋広優人内野手、中日育成の川上理偉内野手らとの4ショットをアップ。ハッシュタグでは「中田翔」「自主トレメンバー」と添えた。中田氏の投稿に、フォロワ