◇米女子ゴルフツアーリビエラマヤ・オープン第2日（2026年5月1日メキシコエルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）初日97位と出遅れた渋野日向子（27＝サントリー）は3バーディー、1ボギーの70で回り、通算2オーバーに伸ばし、カットライン上の62位で3月上旬のブルーベイLPGA以来4試合ぶり、2カ月ぶりの予選通過となった。ホールアウト時点ではカットラインに1打届かない67位。微妙な状況でU−NEXTのインタビューに応