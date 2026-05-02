◇米女子ゴルフツアー リビエラマヤ・オープン第2日（2026年5月1日 メキシコ エルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）

初日97位と出遅れた渋野日向子（27＝サントリー）は3バーディー、1ボギーの70で回り、通算2オーバーに伸ばし、カットライン上の62位で3月上旬のブルーベイLPGA以来4試合ぶり、2カ月ぶりの予選通過となった。

ホールアウト時点ではカットラインに1打届かない67位。微妙な状況でU−NEXTのインタビューに応じた渋野は「伸ばさなきゃいけなかったので、出だしから攻めたショットはずっと続けられたと思うけど、なかなかパットが打ち切れていない感じがあった。惜しいパットが多かった」と伸ばし切れなかったことを悔やんだ。

5番パー5で2オンに成功。イーグルパットがカップをかすめ、易々とバーディーを奪った。10番でスコアを落としたものの、13番では2メートル、16番では1メートルにつけて通算2オーバーまで戻した。

終盤はリーダーボードでスコアと順位を確認しながらラウンドしていた。「2（オーバー）にはしておかなきゃいけないと思っていた。18番のパー5もあるし、16番も17番もフォローだったので、どこかで入ってくれればという感じだった。16番でいいところについてくれた」

プレーを終えた時点では予選通過圏外。渋野は「もどかしい気持ちではあるけど、明日、あさってできるなら久しぶりなので頑張りたい」と祈るような表情で話していたが、その後カットライン上に滑り込み、約2カ月ぶりに週末の戦いに挑むことになった。