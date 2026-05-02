「広島７−３中日」（１日、マツダスタジアム）

ノリノリの広島背番号３１がまたしても快音を響かせた。４戦連続で４番起用されている坂倉将吾捕手が２試合連続の決勝打。「早い回で点が取りたかったのでよかったです」と、高い集中力で試合の流れをぐっと引き寄せた。

０−０で迎えた三回、先頭秋山の左前打から２死三塁と好機が広がり、打席へ。カウント１−１から柳の投じた内角のカットボールを捉えた。ライナー性の打球は遊撃のグラブをかすめて中前へ。「（先発の岡本）駿が頑張って投げていたので」と貴重な先制点をプレゼントした。

勝負強さが頼もしい。前日４月３０日・巨人戦では、八回に逆転の３号３ランをたたきこむなど、直近５試合で９打点をマーク。今季１８打点は阪神・森下、巨人・ダルベックに並んでリーグ３位に浮上。「（走者を）返せるか返せないかは自分次第。集中して後悔しないようにしたいなとは思っている」と主軸の自覚を胸に勝負をかけている。

試合前にはＤｒｅａｍ Ａｍｉが登場。坂倉が登場曲に使用している「ズートピア２」の日本版プロモーションソング「Ｚｏｏ 〜君がいるから〜」を披露した。ベンチの最前列で手をたたいて興奮気味に見守り、「普通にうれしかったです」と笑顔で振り返った。

チームは５月の初戦に勝利し、久しぶりの連勝を飾った。「一戦一戦、勝てるだけ勝っていきます」と坂倉。勝利に直結する一打を重ね、反撃の鯉を引っ張っていく。