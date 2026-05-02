日本橋の大規模再開発がまた一歩前進します！ 三井不動産と野村不動産は、日本橋一丁目中地区で進めている大規模再開発の街区名称を「東京ミッドタウン日本橋」に決定しました。六本木、日比谷、八重洲に続く4つ目の「東京ミッドタウン」ブランドとなります。高さ284メートルの「日本橋野村三井タワー」には、ヒルトンの最上級ホテル「ウォルドーフ・アストリア」が2027年秋に開業。一方で、親しまれてきた「COREDO日本橋」が2026