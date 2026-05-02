東京都練馬区にある「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」（以下、スタジオツアー東京）で、シリーズ1作目・映画『ハリー・ポッターと賢者の石』をテーマにした特別企画「ホグワーツからの招待状」が開催中だ。映画シリーズ誕生から25周年を迎える今年、原点となる物語を体感できる貴重な機会となっている。スタジオツアー東京の初代アンバサダーを務める桜田ひよりと吉川愛に、その