「調子は悪くない。ストレートがもう少し上がってくるかなという感覚はあるので、調子を維持しながらもう一段ストレートのスピードも上げていけたらいいなと思います」ロッテの河村説人は、6回を1失点にまとめた4月10日の西武戦以降、ファームで2試合に登板しているが、いずれも6回を投げ、ヤクルト二軍戦が2失点、ソフトバンク戦が無失点と安定した投球を披露している。今季一軍初登板・初先発となった4月10日の西武戦、0−