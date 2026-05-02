町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第4話が2日の今夜放送される。【写真】タツキ（町田啓太）の息子・蒼空（山岸想）『タツキ先生は甘すぎる！』第4話より本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを