クラウドファンディングサイト「CALL4（コールフォー）」で寄付を集め、違憲訴訟を起こした佐藤玲奈さん（仮名）＝4月13日、東京都中央区社会的な訴訟を市民が寄付で支える動きが広がっている。専用のクラウドファンディングサイト「CALL4（コールフォー）」に集まった資金は、違憲訴訟を中心に、サービス開始から6年で累計1億円を突破した。支援を受けた原告は「単なるお金ではなく連帯の証し。憲法があるからこそ、つながれる