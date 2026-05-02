土曜京都メインは3歳限定ダート決戦「第31回ユニコーンS」だ。本命はリーディング首位を走る好調・杉山晴厩舎メルカントゥールに決めた。ダート1800メートルで3戦2勝。昨秋の新馬戦は中団から上がり3F最速37秒2で快勝。年明けの1勝クラスは2着惜敗だったが前走は好位をキープし、4馬身差Vを飾った。最後は余力を残しながら、上がり3F最速36秒9をマーク。勝ち方にポテンシャルの高さが表れている。中8週となるこの中間も順調