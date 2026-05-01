モデルの押切もえさん（46）が4月30日、映画『プラダを着た悪魔２』の前夜祭イベントに、池田美優さん（27）と神田愛花さん（45）と共に登場。押切さんが20年前に公開された、前作『プラダを着た悪魔』に関わりがあることを明かしました。映画『プラダを着た悪魔２』（公開中）は、一流ファッション誌のカリスマ編集長・ミランダのもとで奮闘するアシスタント・アンディの成長を描く『プラダを着た悪魔』の続編。別々の道で成長を