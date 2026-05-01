猫が『亡くなる前』に飼い主がすべきこと4つ 最期の時間を穏やかに過ごすためには、環境や接し方の工夫が重要とされています。無理に何かを変えるよりも、安心感を与える視点が大切です。 1.静かで落ち着ける環境を整える 猫は体調が低下すると、静かで安心できる場所を求めることがあります。人の出入りが少なく、温度変化の少ない空間に整えてあげると、落ち着いて過ごしやすくなるでしょう。 寝床は柔らか