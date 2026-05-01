レースクイーン（レースアンバサダー）で女優の早川みゆき（29）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。彼女感満載ショットを投稿した。「私と同棲したらこんな感じかもよ？」とグレーのタンクトップにショートパンツ姿でキッチンに立つ姿を公開。おたまで右目を隠す視力検査のようなポーズなどでおどけた表情も見せた。さらに「一緒にお風呂入るー？」と続け、タンクトップを胸までまくりあげ、鍛え上げたバキバキの腹筋を披