グラビアアイドルで俳優の岸明日香さん（34）の5年ぶり5冊目の写真集「Trajectory」（読み : トラジェクトリー、撮影：榊原裕一、税込3850円）が、5月22日にワニブックスよりリリースされます。【写真】グラビア界のレジェンド・岸明日香さん、ぴったり黒ニットや大胆ビキニで誘惑グラビアの表現を追求し続けてきた岸さんにとって、30代ラストの写真集になるであろう決意のもと、史上最大の露出にも挑戦。タイトルは本人が「軌跡」