【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Perfume25年間の集大成を描いたドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』（5月15日全国公開）より、本編映像が3本解禁された。 ■スタッフから大きな拍手で迎えられ涙ぐむメンバーの姿も ◇『決断までの道のり篇』 Perfumeの3人がコールドスリープを決断するまでを振り返る『決断までの道のり篇』。毎日話し合