映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の2026年5月22日（金）公開を記念して、SHIBUYA TSUTAYA 7Fにて「SHIBUYA TSUTAYA COLLABORATION CAFÉ inspired by スター・ウォーズ／ マンダロリアン・アンド・グローグー」を開催！カフェ内では、映画の世界をイメージしたオリジナルフード＆ドリンクが提供されるほか、巨大なビジュアルパネルや場面写真の展示が行われ、映画公開がさらに楽しみになる空間が