5月2日は、立春から数えて88日目の「八十八夜」。新茶がおいしい季節です。鹿児島市では献茶祭が行われ、2年連続、生産量が日本一になったかごしま茶のさらなる発展が祈願されました。献茶祭は、お茶文化の伝承と、かごしま茶への理解を深めてもらおうと、立春から88日目、「八十八夜」にあわせて毎年行われています。鹿児島の茶業の基礎を築いた樋渡次右衛門の記念碑に、摘みたての新茶を献上し、茶業の発展を祈願しました。