水俣病の公式確認から1日で70年です。熊本県水俣市では、犠牲者の慰霊式が行われました。式には、塩田知事が鹿児島県知事として20年ぶりに参列し、犠牲者を悼みました。慰霊式は1日午後、水俣市のエコパーク水俣で行われました。水銀に汚染されたヘドロを埋め立てて造られた場所です。70年前の1956年の5月1日。保健所に「原因不明の患者」の報告がありました。この日が「水俣病公式確認の日」とされています。原因企